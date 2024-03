Sinner demora para engrenar, mas vence e vai às quartas em Miami

ROMA, 27 MAR (ANSA) - Após um início de partida abaixo do esperado, o tenista Jannik Sinner se recuperou e derrotou o australiano Christopher O'Connell nas oitavas de final do Masters de Miami, nos Estados Unidos.

Atual número 3 do mundo, o italiano bateu o rival, que ocupa a 66ª colocação do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Assim como na fase anterior, quando ganhou de virada do holandês Tallon Griekspoor, Sinner também precisou se reerguer de um início ruim contra O'Connell. No entanto, a recuperação do tirolês nas oitavas de final foi bem menos dramática.