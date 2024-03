Caças italianos interceptam aviões russos no Mar Báltico

ROMA, 29 MAR (ANSA) - Os caças da Força Aérea Italiana, que operam na base polonesa de Malbork, realizaram nas últimas 24 horas uma dupla interceptação de aeronaves russas no Mar Báltico.

O alarme, lançado pelo centro de comando da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em Uedem, na Alemanha, foi disparado ontem e hoje (29) de manhã por um avião não identificado sobrevoando as águas internacionais.

Assim que as aeronaves foram identificadas, os F-2000 italianos retornaram à base de Malbork.