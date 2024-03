Itália registra nova queda na taxa de natalidade em 2023

O número médio de filhos por mulher caiu de 1,24 em 2022 para 1,20 em 2023. O mínimo histórico é de 1,19 filho por mulher, registrado em 1995.

Em 1º de janeiro de 2024, a população residente era de pouco menos de 59 milhões, menos 7 mil indivíduos em relação ao ano anterior.

Os dados confirmam o abrandamento do declínio populacional, impulsionado exclusivamente pela chegada de migrantes estrangeiros na Itália.

Além disso, o ano de 2023 registrou um saldo global positivo da migração estrangeira de 274 mil indivíduos, como resultado de duas dinâmicas distintas: um saldo positivo de 326 novas chegadas de residentes estrangeiros e um total negativo de 53 mil cidadãos italianos residentes devido à emigração para o exterior.

A nível geográfico, a população residente cresceu no norte da Itália, manteve-se substancialmente estável no centro e diminuiu no sul. As mortes em 2023 caíram 54 mil em relação ao ano anterior, atingindo 661 mil indivíduos, uma queda de 8%, segundo o Istat.

Para os homens, a expectativa de vida é de 81,1 anos (+6 meses em relação a 2022), enquanto para as mulheres é de 85,2 anos (+5 meses em relação a 2022). (ANSA).