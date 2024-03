Em Vigília, Papa diz que 'Páscoa remove pedras da morte'

Na Vigília Pascal, o Pontífice iniciou o rito no átrio da igreja com a bênção do fogo e a preparação do círio. Na sequência, foi realizada a procissão rumo ao altar, com o círio pascal aceso e o canto do Exsultet, seguida pela Liturgia da Palavra e pela Liturgia Batismal.

Durante este último momento, o Papa administrou o sacramento da iniciação cristã a oito neófitos adultos: quatro italianos, dois coreanos, um japonês e um albanês.

Além do batismo, os oito catecúmenos também receberam a primeira comunhão e a confirmação do sacramento (Crisma). A celebração foi acompanhada por cerca de 6 mil pessoas no interior da Basílica de São Pedro e por muitos outros fiéis no exterior, na Praça São Pedro.

Este é o primeiro evento no qual Jorge Bergoglio participa depois de ter cancelado sua ida ao Coliseu, um dos principais monumentos de Roma, na noite da Sexta-feira Santa para presidir a Via Sacra.

Segundo a Sala de Imprensa do Vaticano, a decisão foi tomada para "proteger a saúde" de Francisco, que nas últimas semanas apresentou sintomas gripais e cansaço, antes dos compromissos pascais.

A expectativa é de que amanhã (31) o argentino celebre a missa de Páscoa na Praça São Pedro, às 10h (local), e depois faça a mensagem pascal e a bênção "Urbi et Orbi" ("À cidade e ao mundo") na varanda central da Basílica de São Pedro, às 12h.