Jogadores do Napoli se ajoelham em protesto contra racismo

NAPOLI, 30 MAR (ANSA) - Os jogadores do Napoli se ajoelharam no gramado do Estádio Diego Armando Maradona em protesto contra o racismo, antes do início da partida contra a Atalanta neste sábado (30) pelo Campeonato Italiano.

Além da equipe titular, todos os atletas do banco de reservas participaram da iniciativa.

"Vamos todos gritar: 'Não ao racismo'", gritou o ator e diretor Marco D'Amore no microfone do estádio. "Nossos olhos viram demais, nossos ouvidos ouviram demais, mas desta vez não é mais indiferença e descuido. Nápoles faça sua voz ser ouvida sem vergonha, medo. Vamos dizer juntos não ao racismo".