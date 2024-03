Mattarella telefona para pai de italiana presa na Hungria

ROMA, 30 MAR (ANSA) - O presidente da Itália, Sergio Mattarella, telefonou neste sábado (30) para Roberto Salis, pai de Ilaria, a professora italiana de 39 anos detida há mais de um ano em Budapeste, após ter recebido uma carta no Palácio do Quirinal, em Roma.

Salis declarou à ANSA que o líder italiano "reiterou sua proximidade pessoal comigo e com a família e me garantiu seu interesse no caso".

"Agradeço a diligência com que me respondeu, em menos de 24 horas, e, sobretudo, pela sensibilidade e proximidade relativas ao drama que estou a viver com a minha família", disse o italiano. Ilaria está presa na Hungria há 13 meses, acusada de ter participado de um ataque contra dois militantes de extrema-direita. A milanesa de 39 anos chegou esta semana ao tribunal de Budapeste algemada nos pulsos e com algemas nos tornozelos, e um policial a conduziu com uma corrente como coleira.