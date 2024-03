Premiê da Itália celebra lei sobre massacre da antiga Iugoslávia

ROMA, 30 MAR (ANSA) - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, destacou neste sábado (30) a celebração do 20º aniversário da lei que estabeleceu o "Dia da Memória" que recorda o Massacre das Foibe, um dos episódios mais trágicos relacionados à participação do país na Segunda Guerra Mundial.

O triste marco na história da nação europeia aconteceu em 1947, dois anos após o fim da 2ª GM. Neste período, a ex-Iugoslávia queria anexar a região italiana do Friulli-Venezia Giulia, no extremo nordeste do país, e todos aqueles que se opunham a isso eram assassinados pelo Exército do marechal Josip Broz Tito, o então premiê da nação eslava.

Os opositores eram jogados em buracos formados naturalmente pela ação da água no solo, que eram chamados "foibe" pelos moradores da região, daí o nome do massacre. Inicialmente, as vítimas eram fascistas e anti-comunistas, no entanto, não demorou muito para que civis comuns italianos também fossem executados. A tragédia deixou entre 5 mil e 17 mil italianos mortos.