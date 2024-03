Universidade italiana suspenderá aulas para celebração do Ramadã

SIENA, 30 MAR (ANSA) - A Universidade para Estrangeiros de Siena anunciou neste sábado (30) que suspenderá as aulas no próximo dia 10 de abril por ocasião do feriado do Eid-al-Fitr, que marca o fim do Ramadã, o mês sagrado do Islã.

O reitor Tommaso Montanari explicou no decreto formal que a suspensão pretende ser um "sinal visível de solidariedade com a população palestina de Gaza, grande parte da qual é muçulmana, sujeita a um massacre incessante e sem precedentes".

A universidade também pretende suspender as aulas em 11 de outubro por ocasião do Yom Kippur, o "Dia do Arrependimento Judaico", que cai quase "um ano após o massacre de 7 de outubro" pelo Hamas contra Israel que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.