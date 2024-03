Vaticano confirma presença de papa Francisco na Vigília Pascal

"A fim de preservar a sua saúde tendo em vista a Vigília de amanhã e a missa do Domingo de Páscoa, esta noite o papa Francisco seguirá a Via Sacra no Coliseu da Casa Santa Marta", informou a Sala de Imprensa do Vaticano.

Hoje, a Vigília Pascal está marcada para acontecer a partir das 19h30 (horário local). Já no domingo, o argentino é esperado para a missa de Páscoa na Praça São Pedro, às 10h (local), e depois para a mensagem de Páscoa e a bênção "Urbi et Orbi" ("À cidade e ao mundo") na varanda central da Basílica de São Pedro, às 12h.

Nas últimas semanas, os persistentes sintomas semelhantes aos da gripe e a fadiga forçaram o líder da Igreja Católica a cancelar compromissos e a desistir de leituras em diversas ocasiões. No entanto, o seu médico informou ao jornal "Corriere della Sera" que isto é esperado para um homem da sua idade.

"O Papa é um homem de 87 anos com enormes responsabilidades. É normal que ele passe por períodos de fadiga", declarou Sergio Alfieri, diretor do departamento de cirurgia do Hospital Gemelli de Roma, responsável por conduzir as cirurgias abdominais de Francisco duas vezes, nos últimos três anos.

"Não tenho evidências de situações preocupantes", continuou Alfieri, reforçando que "o Santo Padre está bem para a sua idade e tendo em conta as dificuldades respiratórias esporádicas nos períodos mais frios, que também se devem à operação pulmonar que sofreu há muitos anos".

"Não o vejo todos os dias, mas posso garantir que ele não tem doenças específicas. E faz check-ups regulares", concluiu.