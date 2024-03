Norte da Itália entra em alerta por onda de mau tempo

A emergência mais grave foi registada na Via Rovera em Gavirate, onde um buraco se abriu devido ao desabamento do pavimento da estrada, com cinco metros de largura e seis metros de profundidade. Uma família foi evacuada.

Na Lombardia, a Defesa Civil emitiu um alerta de condições meteorológicas adversas, como trovoadas. "Tais fenômenos serão acompanhados de aguaceiros fortes, atividade elétrica frequente, possíveis tempestades de granizo e fortes rajadas de vento", alerta.

As fortes chuvas também afetaram o nordeste do Piemonte e, em particular, a província de Verbano-Cusio-Ossola. Uma avalanche foi registrada na área de Iselle, enquanto inundações foram relatadas em Villadossola. Uma tempestade de granizo atingiu Valsesia. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.