Papa Francisco inicia celebração de missa de Páscoa

CIDADE DO VATICANO, 31 MAR (ANSA) - O papa Francisco celebra nesta manhã, na Praça São Pedro, no Vaticano, a missa solene do "Domingo de Páscoa", em mais um evento da Semana Santa católica.

Milhares de fiéis romanos e peregrinos de todo o mundo participam da cerimônia, que começou com o rito da "Ressurreição".

Mais de 350 cardeais, bispos e padres também estão presentes e compartilham a liturgia com o Pontífice.