Papa Francisco volta a pedir paz para países em guerra em bênção

VATICANO, 31 MAR (ANSA) - O papa Francisco voltou a revelar preocupação com os conflitos do mundo e a pedir paz para os países em guerra, como Ucrânia e Israel, durante a bênção Urbi et Orbi ("À cidade e ao mundo") realizada neste domingo (31) no Vaticano após a missa de Páscoa.

"O meu pensamento dirige-se sobretudo às vítimas dos numerosos conflitos que estão em andamento no mundo, começando pelos de Israel e da Palestina, e da Ucrânia", destacou ele, saudando as populações da "Cidade Santa de Jerusalém, testemunha do mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, e todas as comunidades cristãs da Terra Santa".

O Pontífice pediu "que Cristo Ressuscitado abra um caminho de paz às populações atormentadas destas regiões".