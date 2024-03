'Rússia mostra sinais de fraqueza', diz vice-premiê da Itália

ROMA, 31 MAR (ANSA) - O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, disse neste domingo (31) que a Rússia mostra "sinais de fraqueza" no conflito com a Ucrânia.

Apesar disso, o chanceler italiano destacou que o presidente russo, Vladimir Putin, nunca deve ser subestimado, após ele ter ameaçado atacar bases de F-16.

"No entanto, parece-me uma forma de desviar a atenção do ataque em Moscou, que foi uma grave violação da segurança e um sinal de fraqueza", enfatizou ele em entrevista publicada no jornal "Messaggero". "Estamos perto de um conflito armado com a Rússia? Acho que não", acrescentou Tajani.