Sinner é campeão em Miami e supera Alcaraz em ranking

ROMA, 31 MAR (ANSA) - O tenista italiano Jannik Sinner, de 22 anos, fez história neste domingo (31) ao derrotar o búlgaro Grigor Dimitrov, por 2 sets a 0, e conquistar o título do Masters 1000 de Miami, na Flórida, pela primeira vez em sua carreira.

O jovem venceu em apenas 1h12 de partida, com parciais 6/3 e 6/1, e faturou o seu 13º título, além de ultrapassar o espanhol Carlos Alcaraz e assumir a vice-liderança do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP).

Até hoje, nenhum tenista italiano jamais alcançou tal posição no ranking internacional. "Estou orgulhoso do resultado. Comecei a semana sofrendo um pouco, não tive muito tempo para me adaptar às quadras. Com o decorrer do torneio me senti cada vez melhor, estou orgulhoso de como lidei com as situações", declarou ele após a vitória.