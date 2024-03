Veja quais foram os temas citados pelo Papa em bênção

Armênia e Azerbaijão: "Encorajo as conversações entre a Armênia e o Azerbaijão, para que, com o apoio da comunidade internacional, possam continuar o diálogo, ajudar os deslocados, respeitar os locais de culto das diferentes confissões religiosas e chegar a um acordo o mais rapidamente possível de paz que é definitiva".

Haiti: "Que o Ressuscitado ajude o povo haitiano para que cesse o mais rápido possível a violência que dilacera e ensanguenta o país e possa progredir no caminho da democracia e da fraternidade".

Myanmar: "Que [Cristo] dê conforto aos rohingya, afligidos por uma grave crise humanitária, e abra o caminho à reconciliação em Myanmar, dilacerado por anos de conflitos internos, para que qualquer lógica de violência seja definitivamente abandonada".

Continente Africano: "Que abra caminhos de paz no continente africano, especialmente para as populações que sofrem no Sudão e em toda a região do Sahel, no Corno de África, na região do Kivu, na República Democrática do Congo e no Província do Cabo Delgado, em Moçambique, e põe fim à situação de seca prolongada que afeta vastas áreas e causa fome".

Migrantes e pobres: "Que o Ressuscitado ilumine os migrantes e aqueles que atravessam um período de dificuldades econômicas, oferecendo-lhes conforto e esperança nos momentos de necessidade. Que Cristo guie todas as pessoas de boa vontade a unirem-se na solidariedade, a enfrentarem juntas os numerosos desafios que pairam sobre as famílias mais pobres na sua busca de uma vida melhor e de felicidade".

Crises humanitárias e tráfico de pessoas: "A Igreja revive o espanto das mulheres que foram ao sepulcro na madrugada do primeiro dia da semana. O túmulo de Jesus foi fechado com uma grande pedra, demasiada pesada; e assim ainda hoje pedras pesadas fecham as esperanças da humanidade: a rocha da guerra, a rocha das crises humanitárias, a rocha das violações dos direitos humanos, a rocha do tráfico de seres humanos, e outras".