Bologna derrota Salernitana e fica mais perto da Champions

BOLONHA, 1 ABR (ANSA) - O Bologna derrotou a lanterna Salernitana nesta segunda-feira (1º) por 3 a 0 e deu mais um passo para conquistar uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Uefa.

Jogando em casa, o time comandado pelo ítalo-brasileiro Thiago Motta abriu o placar logo aos 14 minutos, com Riccardo Orsolini, e ampliou aos 44, com Alexis Saelemaekers. Charalambos Lykogiannis fechou o placar nos acréscimos do segundo tempo.

Com a vitória, o Bologna chegou a 57 pontos na Série A, em quarto lugar, a apenas dois da terceira colocada Juventus (59), que perdeu para a Lazio no sábado (30) por 1 a 0. Os quatro primeiros garantem vaga na próxima Champions.