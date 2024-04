Confira 8 caminhos religiosos a pé para descobrir Sardenha

Para tornar os percursos acessíveis com conforto e segurança, o governo da Sardenha destinou 3,5 milhões de euros, atribuídos pelo Fundo Único Nacional de Turismo - Função do Ministério do Turismo - para melhorar a infraestrutura da rede de 8 percursos já existentes na Sardenha.

No total, são 3,5 mil quilômetros, 180 etapas, 8 destinos de peregrinação, 16 lugares franciscanos, 220 comunidades.

Renovados e equipados, os caminhos serão inaugurados entre 1º e 5 de outubro e ainda contam com um espaço reservado ao turismo espiritual.

São oito destinos de peregrinação e 16 lugares franciscanos atravessados por estes caminhos, mosteiros, santuários, igrejas, lugares onde viveram santos, beatos e mártires.

Mais de 100 alojamentos poderão hospedar os caminhantes, incluindo acomodações em B&Bs, hotéis, pensões, motéis e espaços dentro de conventos. Todos os locais estão estrategicamente posicionados em torno das etapas dos percursos e, graças aos acordos com a região, terão diárias de 40 euros em média.

Além disso, o governo da Sardenha liberou concessões de alimentação, como bares, snack-bares e restaurantes, para valorizar também o setor agroalimentar.