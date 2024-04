Empates embolam luta contra rebaixamento na Itália

O resultado foi útil para o clube de Údine, já que somou mais um pontinho e torce por um tropeço do Empoli, pois poderá abrir três de vantagem sobre o atual 17º posicionado.

Na Sardenha, o empate não agradou Cagliari e Hellas Verona, que possuem campanhas idênticas, mas com o gialloblù levando vantagem no número de saldo de gols.

Os visitantes abriram o placar com Federico Bonazzoli no primeiro tempo, mas Ibrahim Sulemana empatou no meio da etapa final, o que levou os dois times rumo aos 27 pontos, com somente dois de distância de Empoli e Frosinone, que abre a parte vermelha da classificação da Série A.

Na 31ª rodada, o Sassuolo terá uma chance de ouro de se redimir diante da lanterna Salernitana, enquanto a Udinese receberá em casa a líder Inter de Milão. O Verona, por sua vez, pegará o Genoa, já o Cagliari enfrentará a Atalanta. (ANSA).

