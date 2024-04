Governo italiano celebra conquista de Sinner em Miami

ROMA, 1 ABR (ANSA) - O governo italiano celebrou neste segunda-feira (1º) a conquista do título do tenista Jannik Sinner no Masters 1000 de Miami, na Flórida, no último domingo.

O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, destacou o feito inédito e histórico na carreira de Sinner e do país.

"Mais um triunfo para Jannik Sinner. Pela primeira vez na história um italiano é o número 2 do ranking mundial. Você é menino forte, continue nos fazendo sonhar. Você é um exemplo para todos", comemorou o chanceler italiano, Antonio Tajani, em uma publicação nas redes sociais.