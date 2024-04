Hamas diz ter encontrado 'dezenas' de corpos em hospital

ROMA, 1 ABR (ANSA) - O grupo fundamentalista islâmico Hamas disse ter encontrado "dezenas" de cadáveres no Hospital al-Shifa, o maior da Faixa de Gaza, após a retirada do Exército de Israel do local.

Militares israelenses ocupavam a estrutura sanitária desde meados de março, mas saíram do complexo nesta segunda-feira (1º).

"Dezenas de corpos de mártires, alguns em estado de decomposição, foram encontrados no complexo e no entorno do hospital", disse o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas.