Hamas se desculpa com palestinos de Gaza por efeitos de guerra

GAZA, 1 ABR (ANSA) - O grupo fundamentalista islâmico Hamas pediu desculpas pela primeira vez aos habitantes da Faixa de Gaza pelos sofrimentos causados pela guerra com Israel.

Em uma longa mensagem publicada no Telegram, o movimento palestino "se desculpa" pelas dificuldades geradas pelo conflito, que completa seis meses no próximo domingo (7), mas reitera o desejo de "vitória e liberdade".

No texto, o Hamas agradece ao povo palestino, reconhece o "cansaço" das pessoas e defende as medidas adotadas para minimizar os impactos da guerra, como as tentativas de controle de preços. (ANSA).