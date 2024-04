Israel soma 600 baixas militares em guerra com Hamas

JERUSALÉM, 1 ABR (ANSA) - Pelo menos 600 militares israelenses morreram em combates contra o grupo fundamentalista islâmico Hamas desde 7 de outubro, de acordo com cifra divulgada nesta segunda-feira (1º) pelas Forças de Defesa do país (IDF).

O falecimento mais recente é o do sargento-mor Nadav Cohen, de 20 anos, no último domingo (31), durante confronto no sul da Faixa de Gaza. Considerando apenas a operação terrestre no enclave, o número de baixas militares de Israel é de 256.

Já o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, reporta 32,8 mil mortos em ataques israelenses desde 7 de outubro, quando atentados do grupo islâmico tiraram as vidas de 1,2 mil pessoas em Israel. (ANSA).