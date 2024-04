Liberty Media, dona da F1, anuncia compra da MotoGP

ROMA, 1 ABR (ANSA) - O grupo americano Liberty Media, dono dos direitos comerciais da Fórmula 1, anunciou nesta segunda-feira (1º) a aquisição de 86% da Dorna Sports, empresa proprietária da MotoGP.

De acordo com comunicado oficial, a operação se baseia em um valor de mercado da principal categoria da motovelocidade mundial avaliado em 4,2 bilhões de euros (R$ 22,7 bilhões), enquanto o valor patrimonial é estimado em 3,5 bilhões de euros (R$ 18,9 bilhões).

Os 14% restantes da Dorna, empresa com base em Madri, na Espanha, continuarão com os atuais proprietários, e o CEO Carmelo Ezpeleta, no cargo desde 1994, seguirá na função.