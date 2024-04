Presidente dos EUA visitará Baltimore após colapso de ponte

WASHINGTON, 1 ABR (ANSA) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitará a cidade de Baltimore na próxima sexta-feira (5) para ver de perto o que sobrou da ponte Francis Scott Key, que colapsou após um navio ter batido na estrutura.

A viagem do mandatário norte-americano foi confirmada nesta segunda-feira (1º) pela porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.

O democrata será acompanhado por Wes Moore, governador de Maryland, enquanto as autoridades locais correm contra o tempo para administrar as consequências do desabamento da construção.