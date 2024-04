Rede social de Trump revela perdas de US$ 58 milhões em 2023

NOVA YORK, 1 ABR (ANSA) - As ações da Truth, rede social do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, caíram até 25% após a plataforma revelar perdas de US$ 58,2 milhões no ano passado.

Além do desempenho negativo da Truth, um auditor levantou "dúvidas substanciais" sobre a capacidade dela continuar operando.

A rede social desembarcou na Nasdaq atingindo uma avaliação recorde de mais de US$ 8 bilhões graças às escaladas estratosféricas que lhe valeram a entrada entre as chamadas ações "meme", ou seja, aquelas que atraíram novos investidores pelo seu desempenho no mercado, surpreendendo os operadores tradicionais.