Roma tropeça e vê Champions League ficar mais distante

SÃO PAULO, 1 ABR (ANSA) - Lutando por uma vaga na Champions League, a Roma não saiu de um simples empate contra o Lecce e viu o Bologna abrir uma maior vantagem na tabela da Série A da Itália.

A equipe da capital entrou em campo no estádio Via del Mare pressionada pela vitória do rossoblù sobre a Salernitana, mas os comandados de Daniele De Rossi sofreram para conseguir somar um ponto.

Os giallorossi da região da Puglia não tiveram medo da Roma e deram quase 30 chutes, sendo que seis atingiram a meta de Mile Svilar, principal destaque dos capitolinos no confronto.