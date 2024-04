Série A: Inter mantém vantagem e empurra Empoli para Z4

SÃO PAULO, 1 ABR (ANSA) - A Internazionale venceu o Empoli por 2 a 0 no estádio de San Siro em Milão e manteve a vantagem de 14 pontos para o Milan na liderança do Campeonato Italiano.

A vitória da equipe do técnico Simone Inzaghi começou a ser construída já no começo do jogo com o gol de Federico Dimarco aos cinco minutos do primeiro tempo.

O chileno Alexis Sánchez definiu a vitória marcando o segundo gol aos 36 minutos da etapa final.