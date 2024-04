TRE do Paraná inicia julgamento que pode cassar Sergio Moro

(ANSA) - BRASÍLIA, 01 APR - O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná começou a julgar na tarde desta segunda-feira (1) as ações que pedem a cassação do mandato do senador e ex-juiz da Lava Jato, Sergio Moro (União Brasil).

O desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, presidente do TRE paranaense, abriu a sessão pouco depois das 14h (horário de Brasília), informando que "o julgamento será realizado em três dias" e deverá ser encerrado nos dias 8 ou 9 de abril.

"Em maio, o processo deve chegar ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), claro, se houver recurso", detalhou Bengtsson.