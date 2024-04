Acusada de transfobia, autora de Harry Potter desafia nova lei

LONDRES, 2 ABR (ANSA) - Por Alessandro Logroscino - Foi reaberto o conflito entre trincheiras adversárias no Reino Unido no front da batalha da população LGBT+ para a proteção das pessoas trans, e da oposta pela defesa da "diferenciação biológica de gênero" invocada paralelamente tanto por ambientes conservadores quanto por setores do movimento feminista.

A peça mais recente do escândalo pode ser representada pela entrada em vigor, na Escócia, de uma lei liberal local que mira evitar a instigação ao ódio contra as minorias sexuais, especialmente contra as pessoas transgêneros.

Entre as primeiras opositoras da lei, insurgiu-se JK Rowling, escritora que tornou-se célebre por sua saga Harry Potter, e fervorosa defensora, em nome do feminismo, de uma linha biológica clara para distinguir homens e mulheres, alegando querer proteger a intimidade, a identidade e a segurança delas.