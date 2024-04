Biden e Xi Jinping discutem mudanças climáticas em ligação

PEQUIM, 2 ABR (ANSA) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e seu homólogo chinês, Xi Jinping, conversaram nesta terça-feira (2) por telefone, para discutir as relações bilaterais entre os dois países, além da luta contra as mudanças climáticas.

A informação foi confirmada pela Casa Branca, após divulgação feita pela emissora estatal chinesa CCTV, que destacou que "os dois chefes de Estado tiveram uma troca sincera e profunda de opiniões sobre as relações China-EUA e sobre questões de interesse comum para os dois lados". Segundo um funcionário do governo dos EUA, Biden destacou sua pressão sobre os narcóticos e as drogas sintéticas, além de abordar a colaboração na inteligência artificial e o combate às alterações do clima.

O democrata também expressou suas preocupações sobre a cooperação de Pequim com a Rússia para reconstruir a indústria militar básica de Moscou e reiterou a Xi que seu governo respeita o princípio de "Uma Só China".