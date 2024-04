Com dose única, Brasil reforça vacinação contra HPV

Imunossuprimidos e vítimas de violência sexual também têm direito à imunização, mas seguirão tomando a vacina em até três doses.

A pasta também solicitou que estados e municípios façam busca ativa de jovens de até 19 anos que nunca tomaram a vacina.

O papilomavírus humano (HPV) é a infecção sexualmente transmissível (IST) mais prevalente no mundo, estando associada principalmente à incidência de câncer no colo do útero. (ANSA).

