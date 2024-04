Conheça a ONG atacada por Israel na Faixa de Gaza

"A World Central Kitchen começou com uma ideia simples em casa com minha esposa, Patrícia: quando as pessoas têm fome, mande cozinheiros. Não amanhã, hoje", explica Andrés no site da ONG, que segue a crença de que "a alimentação é um direito humano universal".

Uma mensagem clara, assim como aquela dada a Donald Trump em 2015, quando Andrés renunciou às prestigiosas cozinhas do Trump International Hotel de Washington, apesar de um contrato já assinado, após comentários depreciativos do então candidato a presidente sobre imigrantes mexicanos.

Ao longo do tempo, a WCK se tornou um ponto de referência após os furacões que atingiram diversas áreas dos Estados Unidos - do Texas a Porto Rico -, empenho confirmado durante a pandemia de Covid-19, quando o chef abriu cozinhas de emergência em seus restaurantes em Nova York e Washington para ajudar populações carentes.

A ONG também está presente na Ucrânia, onde desembarcou em fevereiro de 2022, em Kharkiv, logo após a invasão russa. No mês seguinte, a WCK já tinha várias cozinhas na fronteira com a Polônia para distribuir comida a refugiados.

Os chefs da entidade também voaram para a Faixa de Gaza, onde a crise humanitária se agravou devido ao conflito entre Israel e Hamas iniciado em 7 de outubro.

Estima-se que, até o fim de março, a WCK forneceu 32 milhões de refeições no enclave, além de ter distribuído alimentos lançados de paraquedas por países estrangeiros ou transportados por mar pela ONG Open Arms.