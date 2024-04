Copa da Itália: Juve bate Lazio por 2 a 0 em 1º jogo da semi

Na outra semifinal, Fiorentina e Atalanta disputam o primeiro jogo nesta quarta-feira (3) às 16h no horário de Brasília em Florença, e o jogo de volta no dia 24, no mesmo horário, em Bérgamo.

No fim de semana, Juventus e Lazio voltarão a jogar pelo Campeonato Italiano, que está a oito rodadas do fim.

O time de Turim, terceiro colocado com 59 pontos, recebe a Fiorentina no domingo (7) às 15h45 no horário de Brasília.

Já a equipe da capital, sétima colocada com 46 pontos, terá pela frente o clássico contra a Roma no sábado às 13h no horário de Brasília. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.