Especialistas preveem aumento de casos de dengue na Itália

ROMA, 2 ABR (ANSA) - Em meio a um aumento nos casos de infecção por dengue na Itália, especialistas avaliam que o fenômeno já era esperado.

"Com a chegada do verão, aumentam as viagens para a América Central e do Sul, onde a infecção é altamente prevalente. Como resultado, os casos também aumentaram ligeiramente aqui, mas são todos casos de importação", destacou à ANSA o infectologista Matteo Bassetti, presidente da Sociedade Italiana de Terapia Antimicrobiana e diretor da Clínica de Doenças Infecciosas do Hospital San Martino Irccs em Gênova.

No San Martino, foi tratado o caso de dengue de um jovem proveniente da Argentina, que já teve alta.