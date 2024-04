Guia supremo do Irã promete punir Israel por ataque

ISTAMBUL, 2 ABR (ANSA) - O guia supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, prometeu nesta terça-feira (2) "punir" Israel pelo ataque que matou pelo menos 13 pessoas na embaixada do país persa em Damasco, capital da Síria.

A ação é atribuída por Teerã ao "regime sionista" e mirou o edifício consular da sede diplomática. Entre as vítimas estão sete membros do Exército dos Guardiães da Revolução Islâmica e seis cidadãos sírios, segundo a mídia estatal do Irã.

"O regime malévolo de Israel será punido pelas mãos dos nossos valentes homens. Vamos fazer com que se arrependam desse crime", declarou Khamenei.