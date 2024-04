Incêndio em boate na Turquia deixa ao menos 25 mortos

ISTAMBUL, 2 ABR (ANSA) - Um incêndio que atingiu uma casa noturna em Istambul, na Turquia, deixou pelo menos 25 mortos.

De acordo com a imprensa local, o ministro do Interior da nação, Ali Yerlikaya, já determinou a abertura de uma investigação para averiguar as causas do incêndio.

Além das 25 vítimas, as equipes de resgate afirmam que outras três pessoas ficaram feridas.