Israel diz que nova proposta de trégua foi apresentada ao Hamas

TEL AVIV, 2 ABR (ANSA) - O governo israelense anunciou nesta terça-feira (2) que os mediadores das negociações no Cairo "formularam, com a ajuda do Egito, uma proposta atualizada" de trégua na Faixa de Gaza e entregaram ao grupo fundamentalista islâmico Hamas.

A informação foi divulgada pelo gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que acrescentou que sua delegação retornará ao país nesta tarde, no final das negociações.

"Israel espera que os mediadores trabalhem mais com o Hamas para promover negociações em favor de um acordo", diz o comunicado.