Itália iluminará monumentos de azul por 'Dia Mundial do Autismo'

ROMA, 2 ABR (ANSA) - A Itália iluminará de azul alguns de seus principais monumentos por ocasião do "Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo", celebrado nesta terça-feira (2).

Na cidade de Roma, as fachadas do Palazzo Madama e Palazzo di Montecitorio, sedes do Senado e da Câmara de Deputados, respectivamente, serão "tingidas" com a cor azul a partir das 20h (horário local) até à 1h desta quarta-feira (3).

Além disso, o edifício do Comitê Olímpico Italiano (COI), bem como a Fontana dei Dioscuri, no exterior do palácio presidencial, participarão da campanha.