Itália quer presença do Brasil no G7 da Cultura, em Pompeia

ROMA, 2 ABR (ANSA) - A Itália convidou o Brasil para a reunião de ministros da Cultura do G7, que será inaugurada no próximo mês de setembro, na antiga cidade romana de Pompeia.

Presidente do grupo das sete potências em 2024, o país europeu deseja envolver o gigante latino-americano enquanto líder do G20 neste ano.

"Pompeia será um lugar importante no próximo mês de setembro, com o evento de abertura do G7 da Cultura. Participarão as sete maiores potências industrializadas do planeta, mas também ampliamos para outras nações, como o Brasil, titular do G20 neste ano", disse o ministro italiano da Cultura, Gennaro Sangiuliano, nesta terça-feira (2).