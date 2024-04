Otan estuda criar fundo de US$ 100 bi para Ucrânia, dizem fontes

Uma das razões pelas quais o secretário-geral propôs o fundo é para "proteger a Ucrânia contra a mudança de ventos políticos", segundo um diplomata, acenando para a possibilidade de retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos.

Com as negociações ainda em estado embrionário, os chanceleres dos integrantes da aliança discutirão a proposta nesta quarta (2), com o objetivo de chegar à cúpula com uma decisão.

"Entre os aliados, há um problema de divisão do peso do apoio a Kiev: há quem faça muito e quem faça muito pouco", destacou um diplomata.

A proposta de Stoltenberg poderia resolver essa lacuna porque a contribuição seria calculada com base na porcentagem do financiamento da Otan de cada país, ou, como proposto pelos países bálticos, com base em uma parcela do PIB.

Juridicamente, é unânime que a iniciativa não significaria participar da guerra e não seria uma escalada: "Claro, [o presidente russo, Vladimir] Putin poderia distorcer tudo a favor de sua narrativa, mas ele faz isso de qualquer maneira", comentou outra fonte aliada de alto escalão. (ANSA).