Papa apela por respeito às mulheres:'Não vamos tirar suas vozes

VATICANO, 2 ABR (ANSA) - O papa Francisco fez um apelo nesta terça-feira (2) por respeito à dignidade das mulheres, em todo o mundo, alertando principalmente contra situações de discriminação e abusos.

"Rezemos para que a dignidade e a riqueza das mulheres sejam reconhecidas em todas as culturas, e para que cesse a discriminação que sofrem em diversas partes do mundo", afirmou o Pontífice em um vídeo com intenções de oração para o mês de abril.

Na mensagem, o líder da Igreja Católica lamenta que, em muitas partes do mundo, as mulheres são tratadas como "o primeiro material de descarte".