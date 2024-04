PL para eleição direta de premiê avança no Senado da Itália

A reforma é uma bandeira da atual primeira-ministra, Giorgia Meloni. No Parlamento, precisará do apoio de pelo menos dois terços dos deputados e senadores para entrar em vigor sem a necessidade de um referendo.

Apesar de o governo deter a maioria no Legislativo, a base é insuficiente para garantir o quórum, e o texto precisará do apoio da oposição.

O objetivo da reforma é garantir estabilidade ao cargo de premiê - o país já teve 68 governos diferentes em 75 anos de história republicana.

Atualmente o primeiro-ministro é indicado pela coalizão que detém a maioria no Parlamento, com aval do presidente da República. (ANSA).

