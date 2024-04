Reino Unido convoca embaixador de Israel por ataque a ONG

LONDRES, 2 ABR (ANSA) - O governo do Reino Unido convocou o embaixador de Israel em Londres a prestar esclarecimentos sobre o ataque que matou sete funcionários da ONG World Central Kitchen (WCK) na Faixa de Gaza, incluindo três cidadãos britânicos.

O comboio humanitário viajava no centro do enclave e foi atingido por mísseis lançados de um drone nesta terça-feira (2), apesar de os veículos estarem identificados com o logo da entidade.

Além dos três britânicos, também morreram no ataque um motorista palestino, uma australiana, um canadense-americano e um polonês. (ANSA).