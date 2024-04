Vice-premiê da Itália cobra Israel para esclarecer ataque a ONG

ROMA, 2 ABR (ANSA) - O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, cobrou o governo de Israel para esclarecer o ataque que matou sete funcionários da ONG americana World Central Kitchen (WCK), que distribuía ajuda humanitária para civis na Faixa de Gaza.

Em uma publicação no X, Tajani também lamentou a perda das vítimas. "Expresso as minhas condolências às famílias dos operadores do WCKitchen que perderam a vida em Gaza. Pedimos também a Israel que esclareça: o respeito pelo direito humanitário e a proteção dos civis são prioridades. O governo continua a trabalhar por um cessar-fogo e pela libertação dos reféns", concluiu. (ANSA).