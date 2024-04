1 em cada 4 pessoas não está pronta a adotar transporte verde

Entre as nações pesquisadas, a mais resistente a mudanças são os Estados Unidos, onde 39% dos entrevistados disseram não estar prontos para alterar suas escolhas de transportes, enquanto o Brasil, com 16%, é onde a pesquisa constatou menor rejeição.

No entanto, menos de 10% das pessoas começaram a fazer mudanças profundas, com destaque para a Índia (14%). O índice no Brasil é de 9%, igual aos Estados Unidos, enquanto Marrocos aparece com 8%, e a França, com 6%.

"A jornada para o transporte verde é muito longa, e estamos apenas no começo", declarou Devineau.

Os entrevistados também foram questionados se concordariam em parar de usar meios de transporte individuais para ajudar no enfrentamento à crise climática. Na Índia, 82% das pessoas disseram estar dispostas, índice que cai para 75% no Brasil, para 70% no Marrocos, para 50% na França e para 40% nos EUA.

