Candidatura de culinária italiana à Unesco será única do país

ROMA, 3 ABR (ANSA) - A culinária italiana está formalmente na corrida para se tornar patrimônio cultural imaterial da Unesco, e o governo confirmou que esta será a única candidatura do país para o ciclo 2024-2025.

A proposta surgiu em 2023, promovida por três entidades: a Academia Italiana da Cozinha, fundada em 1953 e que tem mais de 80 sedes no exterior e 220 na Itália; a Fundação Casa Artusi, nascida em 2007 para promover a "culinária caseira" do país; e "La Cucina Italiana", revista gastronômica mais antiga em circulação no mundo e criada em 1929.

O projeto foi elaborado por um grupo de especialistas coordenado por Pier Luigi Petrillo e Elena Sinibaldi.