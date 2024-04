Chefe da Ferrari diz que equipe precisa pressionar Red Bull

O triunfo de Sainz na Oceania renovou o otimismo do chefão da Ferrari para o resto da temporada de 2024 da Fórmula 1, tanto que Vasseur analisou que a escuderia está "ganhando confiança".

O chefão ferrarista ainda avaliou que a consistência nos compostos de pneus e o bom desenvolvimento do SF-24 foram alguns dos motivos da diferença de desempenho nas ruas de Melbourne em comparação com os dois primeiros Grandes Prêmios.

"Não estou focado no desempenho da Red Bull, mas no do nosso carro. Demos um passo para frente no geral, acredito que há mais consistência entre os dois compostos de pneus entre uma passagem e a próximo, além de o SF-24 parecer muito mais fácil de voar e de desenvolver", opinou. (ANSA).

