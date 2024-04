Cruzeiro entre Brasil e Itália é retido com bolivianos ilegais

SÃO PAULO, 3 ABR (ANSA) - Um cruzeiro que partiu do Brasil com destino à Europa ficou retido no porto de Barcelona, na Espanha, com 1,5 mil passageiros a bordo nesta terça-feira (2).

O motivo foi que 69 cidadãos bolivianos teriam tentado desembarcar com vistos supostamente falsos.

O navio da companhia MSC Cruzeiros realizou partidas nos portos do Rio de Janeiro e de Santos, em São Paulo, e já havia feito uma parada em Portugal, onde os bolivianos também não puderam desembarcar.