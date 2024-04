Dono do Napoli é interrogado sobre compra de Osimhen

Acompanhado pelo seu advogado Fabio Fulgeri, De Laurentiis permaneceu mais de uma hora e meia respondendo as perguntas feitas pelo procurador-adjunto Giuseppe Cascini.

Revelado pelo Wolfsburg, Osimhen chegou ao Napoli após se destacar pelo Lille na temporada 2019/20. Ao lado do georgiano Khvicha Kvaratskhelia, o nigeriano foi peça importante na trajetória do time campano que culminou no histórico e aguardado terceiro Scudetto.

Ao mesmo tempo que é alvo dessa investigação do MP de Roma, De Laurentiis sofre uma grande pressão no comando do Napoli, com os torcedores pedindo sua saída pelas recentes decisões questionáveis.

Fazendo uma campanha abaixo do esperado, o atual campeão italiano ocupa a modesta oitava colocação, com 45 pontos, e corre sérios riscos de não disputar nenhuma competição continental em 2024/25. (ANSA).

