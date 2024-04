Fiorentina vence Atalanta por 1 a 0

O torneio está a oito rodadas do fim, mas ambas as equipes ainda farão mais nove jogos, já que o duelo justamente entre Fiorentina e Atalanta que deveria ter acontecido no último 17 de março foi adiado após a morte do CEO da Viola, Joe Barone.

A equipe de Florença, 10ª colocada com 43 pontos, enfrenta a Juventus fora de casa às 15h45 no horário de Brasília.

Já o time de Bérgamo, que atualmente ocupa a sexta posição com 50 pontos, joga um pouco mais cedo, às 13h no horário de Brasília, fora de casa, contra o Cagliari. (ANSA).

